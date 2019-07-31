بعد غيابه عن البوستر الأول.. بوستر منفرد لمحمد ممدوح في "ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر جديد لفيلم "ولاد رزق2"، وظهر محمد ممدوح على البوستر بمفرده.

وجاء هذا البوستر، بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم منذ أيام، والذي غاب عنه محمد ممدوح، حيث ظهر على البوستر الرسمي للفيلم معظم أبطال العمل باستثناء ممدوح، وهذا ما أثار العديد من التساؤلات.

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في سياق متصل، أعلن صناع الفيلم عن إقامة عرض خاص للفيلم في 7 أغسطس المقبل.

"ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.