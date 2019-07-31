ملكة الجمال الهندية ميرا ميثون في قبضة الشرطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 04:33 صباحاً - في حادثة شغلت الرأي العام ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة إلقاء الشرطة الهندية القبض على الممثلة وعارضة الازياء ميرا ميثون مباشرة على الهواء .



وفي التفاصيل فإن ملكة جمال جنوب الهند كانت تشارك في الموسم الثالث من برنامج تلفزيون الواقع الشهير Bigg Boss Tamil 3، باعتبارها إحدى المتسابقات حيث حضرت الشرطة لاستجوابها.

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ووصلت الشرطة إلى البرنامج لاستجواب ميرا ميثون في قضية نصب على أحد المصممين بمبلغ مالي بقيمة 50.000 روبية، ادعى المصمم أن الممثلة اقترضت منه المبلغ.

وسبق للبرنامج الشهير أن شهد حالة مماثلة حيث اقتحمت الشرطة البرنامج لاستجواب الممثلة فانيثا فيجاياكومار وهي الابنة الكبرى للممثل المخضرم فيجاياكومار، التي تم طردها من البرنامج، حيث اتهمها زوجها السابق أناند راجان باختطاف ابنته.

يذكر ان كان أول ظهور لميثون كممثلة كان في فيلم الجريمة 8 Thottakkal من اخراج سري جانيش.



