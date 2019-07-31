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تامر حسني يحيى حفلًا غنائيًا في عمان منتصف أغسطس

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يحيى النجم تامر حسني حفلاً غنائياً، يوم الخميس الموافق 15 أغسطس المقبل، على مسرح المروج، ضمن مهرجان ليالي عمان، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

 

يذكر أن النجم تامر حسني يستعد لعرض فيلمه، والذي لم

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يتمم على تحديد أسمه بعد، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، و إخراج سعيد الماروق وبطولة كل من تامر حسني،  زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، و الممثل البناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف، و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي إجتماعي حول شخص نصاب و محتال ويقع بعدد من الضحايا، الذين ظهروا في الفيلم كضيوف شرف، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.

 

 

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