تامر حسني يحيى حفلًا غنائيًا في عمان منتصف أغسطس

يحيى النجم تامر حسني حفلاً غنائياً، يوم الخميس الموافق 15 أغسطس المقبل، على مسرح المروج، ضمن مهرجان ليالي عمان، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
يذكر أن النجم تامر حسني يستعد لعرض فيلمه، والذي لم
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