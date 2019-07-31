بالفيديو.. عمرو دياب يطرح أغنية "أنا غير" عبر يوتيوب

طرح النجم عمرو دياب برومو أغنيته "أنا غير"، عبر قناة ناي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، و ألحان محمد يحيى، و توزيعأسامة الهندي.
يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه بعنوان "أنا غير"، و المقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل،كما يتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء و الملحنين و الموزعين من بينهم: "حميد الشاعري، محمد رحيم، أحمد المالكي، أمير طعيمة، نادر عبد الله، خالد تاج الدين، تركي أل شيخ، أيمن بهجت قمر.
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