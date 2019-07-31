أنوشكا شارما تُعلق على شائعات حملها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في العام الماضي ، لعبت أنوشكا شارما دور البطولة في ثلاثة أفلام - باري وسوي داجا وزيرو، ومع ذلك ، منذ إطلاقها الأخير على الشاشات ، قررت الممثلة أن تأخذ استراحة لبعض الوقت من الأفلام.

خلال مقابلة أجرتها مجلة filmfare مع أنوشكا، كشفت أن شائعات حملها ترجع إلى أن الناس يحاولون باستمرار صنع شيء من لا شيء، نعم، إذا كنت متزوجة، يسأل الناس، هل هي حامل؟ إنهم يحبون القراءة عن شيء قد لا يكون هناك أي شيء حقًا. “

تحدثت أنوشكا أيضًا عن الصورة النمطية الموجودة بين الناس لافتراض أنه عندما تتزوج ممثلة فإنها ستكون حاملاً. وقالت ، “تتزوج ممثلة ، والشيء التالي الذي يتحدثون عنه هو ، هل هي حامل؟ يجب أن يدع الناس المشاهير لكي يعيشوا حياتهم”.

حصلت أنوشكا شارما على إشادة من النقاد لأدائها في فيلم Zero للمخرج أناندا راي، حيث جسدت دور عالمة في وكالة ناسا تعاني من الشلل الدماغي. على الرغم من أن هذا الدور كان بمثابة تحدٍ جديد لأنوشكا ، إلا أنها حققت توقعات الناس.