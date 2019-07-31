- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية بسمة، رسالة تهنئة إلى الفنانة التونسية هند صبري، بمناسبة اختيار الأخيرة، للمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
بسمة، نشرت صورة لهند عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستدرام”، وعلقت عليها قائلة: “فخورة بكِ جدًا يا عزيزتي، أنتي مثقفة، موهوبة وإنسانة حقيقية، أتمنى لكِ التوفيق في مهرجان فينيسيا”.
وكانت هند صبري، قد عبرت عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “فخورة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي وازداد فخري عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا والمخرجة الإيطالية انطوانيتا ليلو التي ترشحت للأسد الذهبي في المهرجان نفسه عام 1997”.
وأضافت: “سعيدة أن يتزامن هذا النجاح مع عرض فيلمي الفيل الأزرق 2، وتحقيقه ردود فعل طيبة في كل الدول العربية التي يعرض فيها”.
وتابعت: “أتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربي في أقدم مهرجان سينمائي في العالم وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الإطلاق”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة توجه رسالة تهنئة لهند صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.