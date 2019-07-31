بسمة توجه رسالة تهنئة لهند صبري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية بسمة، رسالة تهنئة إلى الفنانة التونسية هند صبري، بمناسبة اختيار الأخيرة، للمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل ‏أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.‏

بسمة، نشرت صورة لهند عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستدرام”، وعلقت عليها قائلة: “فخورة بكِ جدًا يا عزيزتي، أنتي ‏مثقفة، موهوبة وإنسانة حقيقية، أتمنى لكِ التوفيق في مهرجان فينيسيا”.‏

وكانت هند صبري، قد عبرت عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “فخورة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي وازداد فخري عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا والمخرجة الإيطالية انطوانيتا ليلو التي ترشحت للأسد الذهبي في المهرجان نفسه عام 1997”.

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وأضافت: “سعيدة أن يتزامن هذا النجاح مع عرض فيلمي الفيل الأزرق 2، وتحقيقه ردود فعل طيبة في كل الدول العربية التي يعرض فيها”.

وتابعت: “أتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربي في أقدم مهرجان سينمائي في العالم وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الإطلاق”.