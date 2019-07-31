انتخابات نقابة المهن الموسيقية بحضور نجوم الموسيقى والغناء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

انطلقت انتخابات نقابة الموسيقيين صباح الثلاثاء 30 يوليو، بنادي نقابة الممثلين فى شارع البحر الأعظم بالجيزة.

وحرص عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء على المشاركة في الانتخابات، وكان على رأس الحضور الفنان مصطفى كامل، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة فاطمة عيد، والفنان سيد السمان، والفنان هاني شاكر، والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، وهاني مهنا، وحسام حسني، وطارق عبدالحليم، وغيرهم.

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وتنافس علي مقعد النقيب كل من الفنان هاني شاكر- النقيب الحالى، والفنان مصطفي كامل والذي سبق أن تولي المنصب من قبل.

ويتنافس على عضوية مجلس إدارة النقابة ٤٥ عضوًا وهم محمد فاروق الشافعي، على عبد الحليم، داود محمد سمير، محمود خالد محمود، عمرو كامل محمد كامل، حامي محمد علي عبد الباقي، مصطفى محمد السيد، رضا رجب، عادل محمد مصطفى، محمد السعيد عمر،. علاء سيد أحمد، أحمد محمد محمد، وفا حسين وفا، سيد جودة أحمد، عدلي ياقوت على، منصور محمد كمال، حسن فكري عبد الله، عاطف إمام فهمي، زينهم محمد مصطفى، سيد السمان محمد، أيمن محمد سمير، نادية مصطفى على بيومي، محمد السيد محمد، خالد عبد الله فرج وغيرهم.