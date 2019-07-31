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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الإعلامي المصري شريف مدكور جمهوره بمقطع فيديو حديث، كشف خلاله عن تساقط شعره بسبب العلاج الكيماوي.
الإعلامي المصري قال إن 25% من شعره تساقط بسبب العلاج الكيماوي، مشيرا إلى إنه لجأ إلى حلق شعره كي لا يتفاجأ بسقوطه ونصح المرضى باتباع نفس الأسلوب، كما نصحهم بمنتج عناية بالشعر لتقليل تساقط الشعر، وارتداء الخوذة الطبية التي ظهر مرتديها في أحد الصور، حيث أنها بها الكثير من الثلج من الداخل مما يقلل ايضا من تساقط الشعر.
وكشف مدكور عن دواء وصفه له طبيبه الخاص ليمنعه من الشعور بالقيء بعد الجلسة، ونصح به من يخضعون للعلاج الكيماوي، ولكنه شدد على اتباع نصائح الطبيب أولا.
واختتم الإعلامي المصري حديثه في الفيديو بالدعاء بالشفاء لكل المرضى، قائلا: ” يا رب السرطان يموت.. ربنا يشفي كل مريض”.
وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد كشف لجمهوره مؤخرا أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في القولون مؤخرا.
الإعلامي المصري شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.
مدكور أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” جلسه كيمو ربنا يشفي كل مريض”، وقد دعا عدد كبير من جمهور الإعلامي له بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر تساقط شعر شريف مدكور بسبب الكيماوي.. وهذه نصيحته لمرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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