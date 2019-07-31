محمد رمضان يستعد لحفل غنائي في أمريكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب المصري محمد رمضان، لحفل غنائي ضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، ومن المحتمل أن يحضر عدد من الجاليات المصرية هناك.

وكان رمضان طرح أغنية “إنساي”، من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأسابيع الماضية.

وحقق الكليب 25 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” بعد طرحه بأيام قليلة وما زال يحقق أرقاما قياسية في نسب المشاهدات.

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وعلى جانب أخر، حرص الفنان المصري محمد رمضان، مؤخرا، و خلال تواجده كضيف شرف داخل “rakkan” بالساحل الشمالي علي تقديم عدد من أغانيه المميزة بناء علي رغبات جمهور ورواد المكان.

وأشعل الفنان المصري الحفل بأغنيته الجديدة “إنساي” بالإضافة إلي أغاني “أقوى كارت” ،”مافيا”، وغيرها ممن طالب بها معجبيه وسط أجواء من البهجة.

وحرص رمضان علي توجيه كلمة شكر للجمهور، مؤكدا أنهم صناع نجومية أي فنان، كما وجه الشكر للمتتح ياسر سليم لدعوته وإتاحة الفرصة له بالاستمتاع معهم بهذه السهرة.