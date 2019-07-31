كيف ردت كارول سماحة على متابع سخر من سنها؟.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على أحد متابعيها بعد أن سخر من عمرها الحقيقي بسبب الصورة التي قامت ينشرها من عطلتها الصيفية بالعين السخنة.

وقال أحد المغردين، في تعليقه على الصورة عبر موقع “تويتر”: “كارول سماحة صح المنظر رائع ولا فيه منه، إنما تبدين سيدة أكبر من عمرك بكثير، ولا كأنها كارول اللي أنا عارفها”.

وأضاف: “أكيد نسيت نفسك هنا، فظهرت على حقيقتك، في الصورة.. عمرها لا يقل عن الستين وأنا أعرفك بنت العشرين”.

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من جانبها حرصت كارول سماحة على عمل “ريتويت”، للتغريدة، وعلقت قائلة: “أجمل عمر للمرأة هو الـ60”، وذلك بطريقة ساخرة حيث أن كارول تبلغ من العمر 47 عامًا فهمي من مواليد 25 يوليو عام 1972.

وطرحت الفنانة كارول سماحة، مؤخرًلا أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «إن شاء الله» عبر مجموعة من التطبيقات الغنائية، وموقع الفيديوهات «يوتيوب»، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع عادل حقي.

وكانت الفنانة كارول سماحة أحيت حفلًا ضخمًا في شهر يونيو الماضي، ضمن فعاليات مهرجان موازين، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور