رشوان توفيق يستعيد ذكريات أهم المواقف التي جمعته بزوجته الراحلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري رشوان توفيق، ذكرياته عن زوجته والتي رحلت عن عالمنا قبل أيام بعد صراع مع المرض.

رشوان توفيق، تحدث خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصرين والمذاع عبر فضائية dmc، عن زوجته الرحلة ومدى حبه وارتباطه بها.

وأضاف، أنه كان يحرص على إعداد وجبة العشاء بنفسه لها، إلى جانب الاطمئنان عليها أثناء نومها والتأكد من تنفسها.

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وتابع، أنه كان يعتبر زوجته الراحلة من الصالحات، و أنه كان يتحدث معها حول تمنيه أداء فريضة الحج قبل موسم الحج بأيام، فرفعت يدها ودعت الله أن يكتبها لهم، وفوجئ بعدها بالراحل عبدالسلام أمين يتصل به ليقول له إنهم ذاهبون إلى السعودية للعمل هناك وسوف يؤدي فريضة الحج وعندما طلب أن تؤدي زوجته معه الحج اعتذر لكنه قرر أن تذهب على حسابه وعندما ذهب لاستخراج جواز السفر لها قابل أحد المسئولين إلي ما إن علم بالأمر إلا وقال له إنه سوف يحضر لها تأشيرة في الغد.

وأكد أن قصة حبه لها امتدت لـ62 سنة منذ كان عمرها 17 سنة، متابعًا أن والدته دعت له أن يرزقه الله مثلها ليستجيب الله لها.

يذكر أن زوجة الفنان رشوان توفيق، رحلت عن عالمنا يوم 16 يوليو، بعد صراع طويل مع المرض.