نائب أردني مهاجماً ديانا كرازون بسبب فستانها الشفاف: جهنم وراها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة الأردنية ديانا كرازون حفل غنائي حاشد ضمن فعاليات مهرجان جرش، إلا أنها اثارت أزمة قوية تحت قبة البرلمان الأردني.

ففي الوقت الذي اعربت فيه ديانا عن شدة سعادتها بالحفل بمنشور كتبت فيه: «كانت حفله ولا اروع ..وجودي بين اهلي وعزوتي نجاح من نوع تاني»، لاقت الفنانة هجوماً قوياً من بعض النشطاء بسبب طلّتها الشفافة، حتى وصل الأمر للبرلمان.

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ديانا برقت على المسرح بفستان فضي لامع ذو بطانة داخلية بلون الجسم، الأمر الذي أظهرها في طلّة مثيرة بشكل كبير، حتى أن أحد نواب البرلمان، ويُدعى « ​صالح العرموطي​ » انتقدها برسالة عنيفة في إحدى الجلسات قائلاً: «وزير الداخلية منعوا لي محاضرة في الكرك، في الوقت الذي ظهرت فيه بالأمس بمهرجان جرش، مغنية شبه عارية، ولم يتخذ أي اجراء، وأنا بحمل الحكومة مسئولية الصمت وعدم اتخاذ أي اجراء لقيمنا وعادتنا وروح الشهداء، لقد تم اختراق قيمنا بطريقة فاضحة، جهنم وراها ان شاء الله».

من ناحية أخرى، تستعد ديانا كرازون لاحياء حفل غنائي يوم 15 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان الفحيص بالأردن.

يُذكر أن ديانا طرحت حديثاً أغنية تراثية بعنوان «فرحتنا الليلة»، وهي من كلمات رائد الشطناوي، توزيع وائل الشرقاوي، كما شاركت في أوبريت غنائي بعنوان «وتستمر المسيرة»، والذي تم طرحه في في افتتاح مهرجان صيف عمان، وهو من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار، توزيع خالد مصطفى.