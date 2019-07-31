إيمان العاصي بإطلالة جرئية مع ابنتها في حمام السباحة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، صورة لها برفقة والدتها الفنانة إيمان العاصي، في حمام السباحية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي في الصورة بالمايوه وهي تحتضنها وعلقت على الصورة قائلة: “أنا وامي فقط صديقني الوحيدة”.

إيمان العاصي تزوجت مرة واحدة عام 2010 من رجل العمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها ريتاج، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك إثر خلافات بينهما وصلت للمحاكم.

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الفنانة الشابة اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد ذلك، ولكنها تخلت عن الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى.

إيمان شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في موسم الأعمال الدرامية رمضان الماضي ببطولة مسلسل “أبو عمر المصري” بالاشتراك مع الفنان أحمد عز ومن إخراج أحمد خالد موسى.