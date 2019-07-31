أمل العوضي تبهر جمهورها بلوك جديد وإطلالة جذابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة والإعلامية الكويتية جمهورها بمجموعة صور حديثة لها ظهرت فيها بلوك جديد وإطلالة جذابة.

أمل تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بإطلالة صيفية مميزة، حيث ارتدت فستان قصير من الأمام وطويل من الخلف ومكشوف الكتفين والذراعين، ويجمع الكثير من الألوان التي تناسب أجواء الصيف المبهجة.

الفنانة الكويتية خطفت الأنظار بلوك جديد، حيث عادت للشعر الأسود، بعد ان كانت قد اعتمدت الشعر الأصفر لفترة طويلة، وقد تركته منسدلا على كتفيها، وزينته بوردة صغيرة زادتها سحرا وأنوثة، وتزينت بمكياج قوي ومجوهرات ذهبية أنيقة.

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وكانت أمل العوضي قد احتفلت بعيد ميلادها في شهر مارس الماضي، حيث خضعت لجلسة تصوير تألقت فيها بإطلالة تفوح أنوثة، حيث ارتدت فستان أبيض أنيق مشقوق من الأمام، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج قوي.

أمل ظهرت في الجلسة، ممسكة بمجموعة كبيرة من البالونات الملونة، وكتب في الخلفية بحروف إنجليزية كبيرة: “Happy birthday Amal”.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وكشفت عن عمرها، بقولها: ” 30/3/2019.. اليوم أكملت عامي الثلاثين.. مشاعري مخربطه ...بدايه مرحلـه يديده .. فرح وقلق ونضـوج انشاء الله تكون سنواتها حلوه علي مثل الي قبلها وكلها خير”.