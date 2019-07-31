هل يجتمع محمد رمضان ومعز مسعود في عمل فني؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

صورة نشرها الداعية والمفكر معز مسعود عبر حسابه على موقع التغريدات «تويتر» سببت حالة من الجدل.

معز مسعود ظهر في الصورة مع الفنان المصري محمد رمضان، وعكست الصورة عن مدى التوافق بينهما وعلاقتهما الجيدة، ولم يعلق عليها بشيء.

مسعود تلقى عدد من التساؤلات حول مناسبة الصورة وتلقى سؤالا مباشرا عن إمكانية وجود عمل فني يجمع بينه وبين محمد رمضان فرد معز مسعود بكلمة: «ربما».

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وكثرت أسئلة الجمهور وتوقعاته حول عمل الاثنين معا، وخاصة أن معز مسعود سبق وشارك في مسلسل «السهام المارقة»، حيث رؤية العمل والإنتاج لمعز مسعود.

العمل شارك به الفنانة شيري عادل زوجة معز مسعود، والفنان شريف سلامة وصبري فواز.

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح آخر أغنياته المصورة بعنوان “انساي”، التي جمعته مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وحققت نجاحا كبيرا.

محمد رمضان نافس في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زلزال»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشهد عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل بعد غياب 12 عاما، وشارك ببطولته أيضا الفنان ماجد المصري.