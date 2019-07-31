تفاصيل القضية التي منعت حفيدة فاروق الفيشاوي من حضور جنازته وعزائه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفت انتباه الجميع تغيب لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن حضور جنازة وعزاء جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

لينا كشفت أنها لم تحضر جنازة وعزاء جدها، وذلك خوفا من والدها، الذي لديه حكم محكمة يمنعها من العودة مرة أخرى إلى إنجلترا.

جدة لينا لوالدتها، كشفت تفاصيل الخلاف مع أحمد الفيشاوي، حيث قالت: “على الرغم من أن لينا تدرس فى لندن بموافقة مكتوبة من والدها منذ سنوات على نفقتنا كاملة نحن أهل والدتها ولكن أثناء استعدادنا لقدوم لينا إلى مصر هذا الصيف لرؤية جدها الذى كانت تعشقه فوجئنا بوجود عريضة دعوى لمنع لينا من السفر بما يعنى أن قدومها يستحيل معه عودتها الى لندن لاستكمال دراستها ويعنى ايضاً ضياع مستقبل حفيدتى للأبد لأنها لو أتت لمصر لن تعود لاستكمال دراستها فى لندن”.

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وأضافت: “لم نمنع حفيدتنا إطلاقا من القدوم ولكن ما حدث رغما عنا وعنها، ورغم ذلك فقد ذهبت وحضرت مراسم العزاء لتقديم واجب العزاء فى فاروق الفيشاوى فقط لسمية الألفى جدة لينا”.

وتابعت: “والحقيقة إننا أردنا التوضيح للرأى العام بعد الهجوم الصارخ الذى نتعرض له واتهامنا بمنع لينا من حضور عزاء جدها النجم الذى سكن قلوبنا جميعا فاروق الفيشاوى”.

وعن أسباب رفع أحمد الفيشاوي هذه الدعوى، قالت: “عناد أحمد الفيشاوى غريب للغاية حيث وافق كتابيا على سفر ابنته لتتعلم فى انجلترا وبعد ذلك حرك دعوى لرؤية ابنته مما قد يكون إساءة لحقه فى التقاضى”.

واستطردت: “على الرغم من أنه لا ينفق على ابنته مليما منذ ولادتها ولأن لينا لحمنا نتكفل نحن بكل شىء وهذا لا يزعجنا ولا يتعبنا ولكن يجب ان يتحمل احمد الفيشاوى مسئولياته كأب وينفق على ابنته فى ظل احتكامنا للقانون عبر قضية نفقة ورغم ذلك ينكل بابنته ظناً منه أنه يضايقنا وهذا أمر غير سليم وتصرف نترك الحكم فيه للقضاء ثم الرأى العام”.