معجب يشارك تامر عاشور الغناء.. والفنان يمازحه: معاك واسطة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري تامر عاشور حفل غنائي كبير، مساء الإثنين 29 يوليو، في ختام مهرجان دار الأوبرا الصيفي المقام في المسرح الروماني بالإسكندرية.

الفنان المصري استجاب خلال الحفل لطلب معجب بالصعود إلى خشبة المسرح ومشاركته غناء إحدى أغنياته.

وبالفعل سمح له تامر بالصعود، وعرف الشاب نفسه بأن اسمه “عمار”، وشارك تامر غناء إحدى أغنياته، وسط تصفيق حاد من الجمهور الذي أشاد بصوت الشاب.

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الفنان المصري مازح “عمار” بعد غنائهما سويا، بقوله: “معاك واسطة؟”، وهو ما زاد من حدة تصفيق الجمهور الذين أشادوا بموقف تامر عاشور وحسن تعامله مع معجبيه، بخلاف ما فعله الفنان محمود العسيلي مؤخرا وأثار أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”، إلا أنه عاد واعتذر عما بدر منه.