محمود العسيلي يحتفل بخطوبته في الساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمود العسيلي، بخطوبته على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، مساء أمس الاثنين في الساحل الشمالي.

محمود العسيلي، نشر صور تجمعه بعروسه، عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»، كما نشرت الصور عبر خاصية الأستوري.

وحضر الحفل مجموعة من أصدقائهما، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يحددا موعد الزفاف حتى الآن.

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وكان محمود العسيلي، قد نشر صور لهما من عطلتهما بإيطاليا، ورفض الرد على تساؤلات متابعيه حول علاقته بها.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرتبط فيها العسيلي، فسبق له الارتباط قبل ذلك وأنجب مرة واحدة من زوجته الأولى، وانفصل عنها وارتبط بواحدة أخرى ولم تستمر فترة زواجهما طويلًا.

وكان العسيلي، قد كشف انفصاله عنها بشكل مفاجئ خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف سر فشل زيجاته قائلًا: إنه شخصية عصبية وصعب أن يستحمله أحد كما أنه يتمتع بحساسية مفرطة وهو ما يضعه دائما في مأزق مع المرأة التي يرتبط بها وأنه لا يستطيع أن يعيش غير سعيد، وأنه يرفض الحياة المعلبة.