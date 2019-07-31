بدر آل زيدان يعلق على أنباء زواجه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا عن استعداد الإعلامي والفنان السعودي بدر آل زيدان للزواج، وهو ما دفع جمهوره للتساؤل عن صحة هذه الأنباء المتداولة.

الإعلامي السعودي خرج عن صمته ليكشف حقيقة هذه الأنباء، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “غير صحيح ما أشيع عن نيتي بالزواج حالياً، وأشكر كل اللي شاركوني كلماتهم الطيبة ومحبتهم على كل حال”.

وبدر آل زيدان إعلامي وفنان سعودي ولد في العاصمة الرياض وعاش في جدة، حاصل على بكالوريوس في تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة تَخصص مَسار سمعي من جامعة الملك عبد العزيز ونال درجة الماجستير فيها، كما عمل مُعلِماً لذوي الاحتياجات الخاصة.

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كانت بدايته في الإعلام في سن الثامنة عشرة من خلال إعلانات تجارية للراديو والتلفزيون، كما قدم عروض أزياء لعدة ماركات عام 2006 عام 2007 عمل مراسلا في (شبكة راديو وتلفزيون العرب)، انتقل بعدها للعمل كمذيع متعاون في قناة الغالية توجه بعدها إلى قناة الآن وعمل فيها بين العامين 2009-2010.

عام 2011 قدم برنامج عالميا بالنسخة العربيه تحت مسمى (التجار) على التلفزيون السعودي او كما يعرف باسم (Dragons den) الذي عرضته محطة (بي بي سي) ، بدأ عمله في إم بي سي بتقديم برنامج Subscribe الشبابي، وبعد تصوير حلقات عدّة منه، لفت نظر المنتجين في المحطة، فطلبوا منه السفر إلى ماليزيا لتقديم برنامج “المصيدة” في نهاية عام 2013.

في عام 2015 إنتقل لتقديم برنامج إي تي بالعربي بموسمه الأول بمشاركة مريم سعيد و ناردين فرج تركه بعد ذلك ليخوض تجربته الثالثة في التمثيل، في أبريل 2016 عاد للتقديم من خلال برنامج صباح الخير يا عرب، وفي ديسمبر 2017 قدم كواليس برنامجي المواهب ذا فويس كيدز : أحلى صوت (الموسم الثاني) وفي عام 2018 قدم كواليس ذا فويس.