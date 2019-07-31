جينيفر لوبيز تحيي حفل في إسرائيل قبل حفلها في الساحل الشمالي

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
وصلت النجمة والمطربة الأمريكية المثيرة للجدل جينيفر لوبيز، يوم الثلاثاء 30 يوليو إلى مطار بن جوريون بإسرائيل، لإحياء حفلها الأول في تل أبيب وذلك يوم الخميس الموافق 1 أغسطس.
ويأتى الحفل قبل حفلها المنتظر أن يقام يوم الجمعة 9 من شهر أغسطس المقبل فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى.
وقد تم تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle والتى تم بيعها بالكامل.
وعلى جانب أخر، يبدو أن علاقة الحب التي تسيطر على الثنائى العالمي جينيفر لوبيز، وخطيبها اليكس رودريجيز، فى طريقها للنهاية، وجاء ذلك بحسب تقرير منشور فى موقع “فوكس نيوز” الذى سرد التفاصيل استناداً إلى مصدر مقرب من الثنائى الشهير.
وكشف التقرير الذي نشر مؤخراً، أن النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، باتت تشعر بالضيق من تصرفات خطيبها اليكس لاعب البيسبول السابق خاصة بعدما صرح خلال الأيام الماضية عن كيلى جينير نجمة تليفزيون الواقع شقيقة النجمة العالمية كيم كاردشيان.
جينيفر لوبيز، هي مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.
وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain’t It Funn”،“Dance with Me”، “Baby I Love U!”،“Brave”، “Be Mine” “Whatever You Wanna Do”،”“On the Floor.
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