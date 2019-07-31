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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استطاعت كل من النجمة والممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا، والنجمة العالمية الشابة ايزابيل مونير، نجمات فيلم ” Dora & The Lost City of Gold ” أن يخطفا الأنظار، والظهور بإطلالات أنيقة وخاطفة للأنظار وذلك خلال حضورهن العرض الأول للعمل الذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .
واختارت إيفا لونجوريا أن تظهر بفستان ذى تصميم مثير بإحدى درجات اللون الاصفر، والفستان من تصميم دار أزياء ” Vitor Zerbinato” .
في حين اختارت النجمة الشابة ايزابيل مونير أن تتألق بفستان باللون الابيض من مجموعة تصميمات ” Rodarte ” بينما حمل حذائها توقيع دار أزياء ” Stuart Weitzman ” .
والجدير بالذكر أن أحداث الفيلم تدور حول ” درة ” و هي مستكشفة ذكية في سن المراهقة، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة ” Dora and the Lost City of Gold ” عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيفا لونجوريا و إيزابيلا مونير ومايكل بينا، وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر إيفا لونجوريا وإيزابيل مونير تخطفان الأنظار في عرض فيلمهما فى لوس أنجلوس.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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