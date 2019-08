إيفا لونجوريا وإيزابيل مونير تخطفان الأنظار في عرض فيلمهما فى لوس أنجلوس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت كل من النجمة والممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا، والنجمة العالمية الشابة ايزابيل مونير، نجمات فيلم ” Dora & The Lost City of Gold ” أن يخطفا الأنظار، والظهور بإطلالات أنيقة وخاطفة للأنظار وذلك خلال حضورهن العرض الأول للعمل الذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .

واختارت إيفا لونجوريا أن تظهر بفستان ذى تصميم مثير بإحدى درجات اللون الاصفر، والفستان من تصميم دار أزياء ” Vitor Zerbinato” .

في حين اختارت النجمة الشابة ايزابيل مونير أن تتألق بفستان باللون الابيض من مجموعة تصميمات ” Rodarte ” بينما حمل حذائها توقيع دار أزياء ” Stuart Weitzman ” .

والجدير بالذكر أن أحداث الفيلم تدور حول ” درة ” و هي مستكشفة ذكية في سن المراهقة، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة ” Dora and the Lost City of Gold ” عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيفا لونجوريا و إيزابيلا مونير ومايكل بينا، وغيرهم .