تفاصيل مثيرة في مشاجرة جوني ديب مع طليقته

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت تفاصيل جديدة ومثيرة للشجار الدامي الذي حدث بين الممثل الشهير جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد.

وكانت أمبر هيرد قد هاجمت جوني ديب عام 2015 وكما يقول الممثل أحرقت سيجارة مشتعلة على خده أثناء العراك ورمت عليه زجاجة وأوشكت على قطع إصبعه، بحسب صحيفة “ذي بلاست”.

وحصل القضاء الأمريكا على صورة توثق حالة ديب بعد الشجار وهو مستلقي على نقالة في مستشفى وعليه نظارات داكنة واصبعه ملفوف بقطعة قماش وعلى خده علامة الحرق من السيجارة.

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وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام بدأ الشجار بسبب غضب آمبر من طلب ديب توقيع عقد الزواج.

ومن جانبه طالب النجم العالمي البالع من العمر 56 عاما، زوجته بـ50 مليون دولار بتهمة الافتراء، وذلك بعد أن كتبت هيرد مقالا للصحيفة الأمريكية “واشنطن بوست” عام 2018، حيث قالت إنها تعرضت للعنف المنزلي.

وأعلن الزوجان عن الطلاق في نوفمبر عام 2017، وأكدت الممثلة في وقت سابق للصحافة والمحكمة أن ديب قام بضربها عدة مرات.

في سياق آخر يعد جوني ديب أفضل الممثلين في تاريخ السينما تجسيدا للشخصيات المعقدة، لقدرته المثالية على التنكر ولعب أدوار صعبة.