شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. رامى صبرى يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب رامي صبري حفلا غنائيا له يوم الجمعة المقبلة الموافق 2 من شهر أغسطس بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وذلك ضمن الحفلات الصيفية التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية.

ويستعد رامى صبرى لطرح ألبومه الجديد "رامى صبرى 2019"، والذى يضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".



وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".