شاهد.. احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:50 صباحاً - شهد مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر احتفالات عارمة من أنصار الفنان هاني شاكر، بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين للدورة الثانية، مرددين “بنحبك ياهاني”.

وكان الفنان هاني شاكر قد فاز بمقعد نقيب الموسيقيين، للدورة الثانية على التوالي بعد حصده 1531 صوتا من أصوات أعضاء النقابة، فيما حصد منافسه الفنان مصطفى كامل 589 صوتا في الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء.

وشهدت الانتخابات غياب تام لنجوم الصف الأول حيث لم يحضر الفنان محمد منير وحماقي وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب وأنغام ومحمد فؤاد وغيرهم، واقتصر الحضور على نجوم الصف الثاني وباقي أعضاء النقابة من العازفين والموسيقيين.