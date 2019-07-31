كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:50 صباحاً - شهد مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر احتفالات عارمة من أنصار الفنان هاني شاكر، بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين للدورة الثانية، مرددين “بنحبك ياهاني”.
وكان الفنان هاني شاكر قد فاز بمقعد نقيب الموسيقيين، للدورة الثانية على التوالي بعد حصده 1531 صوتا من أصوات أعضاء النقابة، فيما حصد منافسه الفنان مصطفى كامل 589 صوتا في الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء.
وشهدت الانتخابات غياب تام لنجوم الصف الأول حيث لم يحضر الفنان محمد منير وحماقي وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب وأنغام ومحمد فؤاد وغيرهم، واقتصر الحضور على نجوم الصف الثاني وباقي أعضاء النقابة من العازفين والموسيقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.