شاهد.. رئيس الوزراء المغربي يفقد توازنه امام الملك محمد السادس

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:50 صباحاً - تعرض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، لموقف محرج خلال حفل استقبال نظمه العاهل المغربي الملك محمد السادس بقصر ”مرشان“ في مدينة طنجة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على عرش المملكة.
وبدا العثماني مرتبكًا أثناء تقدمه صوب العاهل المغربي لأجل تقديم التهاني بمناسبة احتفالات ”عيد العرش“ التي تعيشها المملكة هذه الأيام، حيث تعثر أمام أنظار الملك ومئات الحاضرين.
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