شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كواليس تصوير كليب I Fell In Love With The Devil والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية آفريل لافيني استثمار نجاح كليبها الأخير " I Fell In Love With The Devil " الذي اطلقته في منتصف هذا الشهر، وأطلقت على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " مقطع فيديو قصير وصلت مدته ما يقرب من الـ 5 دقائق تظهر عدد من كواليس تصوير العمل بدءا من لحظات اعداد آفريل للظهور بالعمل و تجهيز مكان التصوير الذي تم التدقيق في تفاصيله كاملة .

يذكر أن " I Fell In Love With The Devil " حمل العمل طابع ديني واضح، حيث ظهرت آفريل لافين البالغة من العمر ( 34 عام ) في الكليب وهي تغني و تعزف علي البيانو المزين بالصليب، و ذلك بين المقابر، كما ظهرت آفريل وهي تحتضن "الصليب" بعدد من المشاهد .

















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