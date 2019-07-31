شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ومصطفى حجاج يقدمان أغانى جديدة بتوقيع الملحن أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن أحمد مصطفى إنه يتعاون حاليا مع المطربة أصالة في أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع شريف قاسم، موضحا أنه يراهن على هذه الأغنية التى يعتبرها جديدة ومختلفة سواء فى الكلمات أو الألحان.

وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع المطرب مصطفى حجاج في ألبومه الجديد فى أول تعاون بينهما، والأغنية تحمل طابع "مقسوم "، وهى من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوتية هاني محروس.

وطرح مصطفى حجاج مؤخرا أول أغانى ألبومه الجديد "هتزهزه" بعنوان "آه يا حنان" وذلك عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس.