شكرا لقرائتكم خبر عن فوز هاني شاكر بمقعد نقيب الموسيقيين.. وحلمي عبد الباقي ونادية مصطفى أعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مذ قليل نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وفاز بمقعد النقيب الفنان الكبير هانى شاكر بمقعد النقيب بعدد أصوات 1532 ، بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على عدد أصوات 589.

ومن مجلس النقابة فاز كل من ، الفنانة نادية مصطفى، حيث حصلت على 1049صوتا، وعلاء سلامة 944 صوتا، أحمد رمضان 1053صوتا، ومحمد أبو اليزيد 1103 أصوات ، وحلمي عبد الباقي 748 صوتا ، ومنصور محمد كامل، خالد محمد بيومي السيد ،عاطف امام،محمد صبحي، احمد محمدً محمد ابو المجد، ومصطفي حلمي.

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وتشمل قائمة المتنافسين علي عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.