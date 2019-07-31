شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يكشف لليوم السابع خطة الأيام المقبلة بعد حسم مقعد نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب فوزه بمقعد نقيب "الموسيقيين" للمرة الثانية على التوالى، كشف الفنان هانى شاكر لـ"الخليج 365" خطته الجديدة وعدة أولويات سيعمل عليها مباشرة خلال الأيام المقبلة، وجاءت أولى أهتماماته هو توفير العمل لجميع الموسيقيين والعازفين فى الحفلات الغنائية التى تعتمد على "الديجيهات"، وسيتفق مع أغلب لاعبى "الديجى" على وجود أكثر من عازف بجانب "الدى جى" من أجل توفير العمل والمال لجميع الموسيقيين الفترة المقبلة، لاسيما الن هناك عدد كبير من الموسيقيين يجدون صعوبة فى العمل.

وأشار، إلى أنه سيعقد اجتماعاً على الفور مع وزير التربية والتعليم، من أجل عودة الحصص "الموسيقية" فى المدارس، للارتقاء بالذوق العام لأطفالنا وشبابنا فى المدراس الحكومية وغيرها، حيث تعد الموسيقى غذاء الروح، وتحارب الأفكار غير السليمة، فضلا عن تربية جيل جديد على خلق جيد يتعلمون ويتذوقون الموسيقى منذ الصغر.

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وأوضح شاكر، أن ثالث أهتماماته خلال الفترة المقبلة، هو توفير"مقر" على ضفاف النيل لجميع الموسيقيين، خاصة بعدما شعر بالغيرة من مقر نقابة المهن التمثيلية، والتى أستضافت انتخابات الموسيقيين اليوم، برئاسة الدكتور أشرف زكى، والذى وجه الفنان هانى شاكر التحية له على استضافته للانتخابات.

وأكد، أنه يجب توفير "مقر" يليق بالموسيقين فى النيل، من أجل عائلاتهم وذويهم، وهو أبسط الحقوق، خاصة أن الموسيقيين يسعدون الشعب المصرى بموسيقاهم وفنهم .