صور.. إيفا لونجوريا تتناول العشاء فى بيفرلى هيلز بإطلالة كلاسيكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد "Dora and the Lost City of Gold"، استطاعت النجمة العالمية إيفا لونجوريا أن تجذب المزيد من الأضواء تجاهها بإطلالاتها الراقية.
التقطت أمس عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لإيفا لونجوريا خلال توجهها لتناول وجبة العشاء في مطعم Mr. Chow الموجود فى بيفرلى هيلز، وظهرت لونجوريا البالغة من العمر 44 عاما بإطلالة كلاسيكية ساحرة، حيث كانت النجمة الشهيرة مرتدية فستانا طويلا جمع اللونين الأبيض والأسود وحذاء ذا كعب عال باللون الأبيض، وهو ما أبرز جمال إطلالتها.
تدور أحداث الفيلم حول "درة" وهي مستكشفة ذكية في سن المراهقة، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة "Dora and the Lost City of Gold" عدد كبير من النجوم العالمين، أبرزهم إيفا لونجوريا وإيزابيلا مونير ومايكل بينا، وغيرهم.
ايفا لونجوريا
ايفا لونجوريا
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