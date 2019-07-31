شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحقق مليون ونصف مشاهدة بكليب "مهموم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب "مهموم"، للكينج محمد منير مليون ونصف مشاهدة منذ طرحه على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المتوقع أن يطرح الكينج أغنية أخرى جديدة على طريقة السينجل خلال الأيام القليلة المقبلة من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا غنائيا ضخمة بالمملكة الأردنية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسبقه بحفل أخر فى السودان.