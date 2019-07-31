بالدموع والمزمار.. أنصار هاني شاكر يحتفلون بفوزه في الانتخابات رغم غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل أنصار الفنان هاني شاكر، بالرقص والمزمار والدموع، وذلك بعد نجاح بانتخابات نقابة المهن الموسيقية للدورة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على منافسه الفنان مصطفى كامل.

وغادر الفنان هاني شاكر، مقر اللجنة الانتخابية عقب انتهاء التصويت.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، عن فوز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، بنادي نقابة المهن التمثيلية، بالبحر الأعظم.

وحصل "شاكر"، على إجمالي أصوات وصل إلى 1531 صوتًا، بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على 589 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس نقابة امهن الموسيقين كل من: محمد أبو اليزيد الغنيمي بـ 1103 صوتًا، وأحمد رمضان أحمد شعبان بـ 1085 صوتًا، ونادية مصطفي بـ1049 صوتًا، وخالد محمد بيومي بـ 1037 صوتًا.

كما فاز علاء سيد سلامة بـ 944 صوتًا، ومنصور محمد كمال بـ898 صوتًا، ومصطفى حلمي إبراهيم أمين بـ 807 صوتًا، والفنان حلمي عبدالباقي بـ748 صوتًا، والدكتور محمد عبدالله أحمد بـ 718 صوتًا، ومحمد صبحي علي السيد بـ 672 صوتًا، والدكتور عاطف إمام فهمي بـ 670 صوتًا.

ليكون مجلس نقابة الموسيقيين مكون من:

- هاني شاكر - نقيبًا.

- محمد أبو اليزيد الغنيمي - عضوًا.

Advertisements

- أحمد رمضان أحمد شعبان - عضوًا.

- نادية مصطفي - عضوًا.

- خالد محمد بيومي - عضوًا.

- حلمي عبدالباقي - عضوًا.

- علاء سيد سلامة - عضوًا.

- منصور محمد كمال - عضوًا.

- مصطفى حلمي إبراهيم - عضوًا.

- محمد عبدالله - عضوًا.

- محمد صبحي علي السيد - عضوًا.

- عاطف إمام فهمي - عضوًا.