صور| تكريم بشير الديك وأبو العلا السلاموني باتحاد الكُتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

أقام اتحاد كتاب مصر بالتعاون مع جمعية مؤلفى الدراما العربية، ندوة بمقر الاتحاد لتكريم كلا من الكاتب الكبير بشير الديك لحصوله على جائزة الدوله التقديرية العام الماضي، والكاتب الكبير أبو العلا السلامونى، لحصوله على نفس الجائزه هذا العام.

وأدار الندوة الكاتب الصحفي والسيناريست محمد الغيطى، وحضر كل من الكاتب أيمن سلامة والمخرج أحمد صقر والمخرج عمرو عابدين ورئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادى.

وشهدت الاحتفالية تحليلا للأعمال التي قدمها الكاتبين الكبيرين للدراما المصرية والعربية، وقام بالتحليل الكاتب إبراهيم محمد علي.