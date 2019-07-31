تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف صناع الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، عن إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

ويقام العرض بحضور أبطال وصناع الفيلم، منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى ونسرين أمين، وآخرين، بالإضافة لمخرج الفيلم طارق العريان، وعدد من ضيوف شرف الفيلم ومنهم غادة عادل وسوسن بدر .

"ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.