ليالي الصيفية| محمد رمضان في أمريكا ومصطفى بسيط وخاطر في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

نرصد لكم في هذا الباب صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة من أمام البحر من إجازتها الصيفية التي تقضيها الساحل الشمالي.

أحمد داوود وعلا رشدي

نشر الفنان أحمد داوود صورة تجمعه بزوجته علا رشدي، عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، وهما يستمتعان بإجازتهم الصيفية رفقة، في العاصمة البرتغالية لشبونة، وظهرا أمام البحر.

رانيا منصور

شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من إجازتها الصيفية في العلمين، حيث ارتدت فستانًا قصير.

دانييلا سمعان

نشرت الفنانة دانييلا سمعان صورة تجمعها بابنتها، على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة ابنتها أثناء تواجدها في أحد الأماكن الساحلية.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة له أثناء تواجده في أمريكا، استعدادًا لحفله المقبل في بفرلي هيلز بكاليفورنيا.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، تقود دراجة نارية.

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هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشورت قصير، وبلوزة من اللون الفوشيا، أثناء تواجدها بأحد الأماكن الساحلية.

محمد سامي

حرص المخرج محمد سامي على مشاركة جمهوره صور من جولته الأوروبية التي بدأها من أمستردام الهولندية حتى برشلونة بإسبانيا.

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي، وظهر رفقة صديقيه مصطفى بسيط ومحمد أنور، ومجموعة من الأقارب والأصدقاء.

ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ملك في الصورة بفستان ملون من نيويورك.

ليلى زاهر

نشرت ليلى أبنه الفنان أحمد زاهر صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بأحد الأماكن الساحلية، وظهرت ليلى في الصور بملابس الصيف.

عمر السعيد

شارك الفنان عمر السعيد جمهوره بصورة له من الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر السعيد في الصورة بملابس الصيف، ارتدى شورت ونظارة شمسية.

مروة صبري

شاركت المذيعة مروة صبري شقيقة الفنانة عبير صبري، جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مروة بفستان قصير، كما وضعت " برنيطة" على رأسها.

ميري جسار

نشرت ميري زوجة الفنان اللبناني وائل جسار صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بأحد الأماكن الساحلية، وظهرت ميري في الصورة على "يخت" من داخل البحر.

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته الصيفية بالساحل الشمالي، وظهر بجانب بسيط، الفنان محمد أنور، والفنان مصطفى خاطر من داخل " حمام السباحة".

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية في أحد الأماكن الساحلية، وظهر الرداد بملابس الصيف. ​