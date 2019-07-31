نادين نسيب دون مكياج وإيمي سالم أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب متابعيها.

مروة عبد المنعم

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة تحيي أحد حفلاتها.

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إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة تجمعها بصديقاتها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام". وقد ظهرت إنجي في الصور رفقة صديقتها الفنانة بسمة.

مريم حسن

نشرت الفنانة مريم حسن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، على طريقة سليفي.

عمر متولي

شارك الفنان عمر متولي جمهوره، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة "سيلفي"، ظهر فيها داخل إحدى الصالات الرياضية (جيم).

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية "هوت شورت".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.