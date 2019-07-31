أول تعليق من حلمي عبدالباقي بعد فوزه بعضوية مجلس نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

وجه الفنان حلمي عبد الباقي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، بعد فوزه بعضوية مجلس النقابة.

وفي أول تعليق له بعد فوزه، قال عبدالباقي في تصريحات خاصة لموقع "مصراوى"، "الحمد لله، أشكر ربنا والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وأعدهم بأن أسعى بجدية لأن أكون على قدر ثقتهم الكبيرة".

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وكشفت النتائج حتى الاَن عن فوز حلمي عبد الباقي، وأحمد رمضان بعضوية المجلس الجديد للموسيقيين، وتنافس على مقاعد العضوية 45 عضوا.

وفي سياق متصل فاز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على عدد أصوات يزيد عن منافسه الوحيد مصطفى كامل.

وكانت الانتخابات قد أحريت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.