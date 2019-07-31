أحلام تثير قلق الجمهور على حالة فجر السعيد.. هل كشفت خطورة وضعها؟

أثارت الفنانة الإماراتية، أحلام، قلق جمهورها بشأن الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعدما طلبت من الله معجزة لشفاء صديقتها.

وكانت السعيد قد دخلت المستشفى من أجل خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، وبعد الخضوع للعملية تدهور وضعها الصحي وتسببت العملية لها بنزيفٍ داخليٍ حاد، مع توقف مفاجئ في القلب أرعب محبيها.

وقالت أحلام عبر حسابها على انستغرام: “اللّهُم يا خالق المُعجزات ويارب المستحيلات أنت القادر ونحن العاجزون اللّهُم اشفيها وانثر العافيه في جسدها، يارب يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس أشفها فأنت الشافي المُعافي”.

منشور أحلام تسبب في خلق حالةٍ من القلق بين المتابعين الذين توقعوا خطورة حالة فجر السعيد. بعد تكرار أحلام دعائها للإعلامية المريضة.

كما حرصت النجمة الإماراتية على متابعة فجر بالدعاء منذ أزمتها الصحية، وطالبت جمهورها بأن لايسهوا ولا يناموا وأن يدعوا لها باستمرار.

الأمر ذاته قامت به الإعلامية مي العيدان، التي تذكرت محاسن فجر السعيد عليها، وأعادت ذكرياتها وقالت لها: اشتقت لكي، وطالبت من جمهورها الدعاء لزميلتها.