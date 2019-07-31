شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

فوجئت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال تواجدها في الأردن من أجل إحياء حفل غنائي لها، بقدوم أحد معجبيها وقيامه باحتضانها.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، نانسي عجرم وهي ترحب بتصرف الشاب الأردني، وتقبلها للحضن المفاجئ بشكل طبيعي.
فيما رفضت نانسي في الوقت ذاته طلب الشاب المعجب تقبيلها، بقولها: ”بوسة؟ لا أنا ما بحب البوس“، ليرد أحدهم خلف الكاميرا: ”متزوجة يا عمي متزوجة“.
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