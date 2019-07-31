بالأرقام.. النتائج النهائية لإنتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلنت اللجنة القضائية العامة المسؤولة عن انتخابات نقابة المهن الموسيقية، النتائج النهائية للانتخابات عقب انتهاء عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة.
وحصل الفنان هاني شاكر علي 1531 صوتًا، بينما حصل منافسه مصطفي كامل علي 589 صوتًا، وبذلك يفوز هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين المرة الثانية علي التوالي.
كما أسفرت النتيجة النهائية بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة، عن فوز كل من: محمد
يشار إلي أن إجمالي عدد الأصوات المدعوه للانتخابات علي مستوي الجمهورية تقدر بـ "4620" صوتًا، وإجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم "2157" صوتًا، أما بالنسبة للأصوات الخاصة بمنصب النقيب، فإجمالي عدد الأصوات الصحيحة يُقدر ب 2120 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة "37" صوتًا.
جدير بالذكر أن أبواب التصويت أُغلقت فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وشهد اليوم حضور عدد كبير من نجوم الغناء للإدلاء بأصواتهم ومساندة المرشحين.
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