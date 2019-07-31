بعد تصريحات ناموس المزاريطة.. كل ما تريد معرفته عن دنيا سمير غانم

آثارت الفنانة دنيا سمير غانم دهشة محبيها بعدما أعلنت انسحابها من المشاركة في سلسلة أجزاء المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" الذي استمر حتى الجزء الخامس بسبب "الناموس".

ولكن أشارت في الوقت ذاته إلى امتنانها بالعمل في المسلسل إلى جانب الفنان أحمد مكي، قائلة "استمتعت بالمسلسل وباللهجة الصعيدية أنا أصول عيلتي من الصعيد".

مسيرتها

أما حياتها فهي من مواليد 1 يناير 1985، وهي تعد من عائلة فنية، حيث إن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها الممثلة إيمي سمير غانم.

تخرجت في جامعة مصر للعلوم والفنون، كانت بدايتها بالتمثيل وهي بالعاشرة من عمرها في عام 1995 من خلال فيلم امرأة وامرأة ثم توالت أعمالها في السينما والتلفزيون.

بدأت في أدوار البطولة بعدما قدمها الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي الذي صدر عام 2005. بالإضافة إلى كونها تعمل كممثلة فقد قدمت عدة أغاني منها أغنية "قصة شتا" التي حققت رقماً قياسياً في عام 2014 بها حيث حققت الأغنية الأرقام القياسية العربية ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب في أكتوبر 2013، وفي عام 2015 شاركت كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكس فاكتور بجانب الفنانة إليسا والفنان راغب علامة.

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قدمت بعض الأعمال الفنية الرائعة من المسلسلات أبرزها الكبير أوي ولهفة ونيللي وشيرهان وأخره بدل الحدوتة تلاتة، أما عن الأفلام فهناك لف ودوران ولا تراجع ولا استسلام وكباريه وانا يا خالتي وشد أجزاء.

تصريحات مثيرة للجدل

في الفترة الأخيرة حكت غانم بعض الأسرار الخاصة بغنائها لأغنية حفل ختام كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث قالت أن تم ابلغها مع الملحن هشام جمال بفترة قصيرة جدًا.

وأشارت دنيا سمير غانم، أنهما حاولا أن يقدما أغنية مميزة، تليق بالحدث وتشرف مصر.

أما فيما يخص الأعمال الفنية التي تقوم بها، فقالت غانم، أنها تتقمص شخصية ما لتجسيدها في عمل فني، تظل الشخصية ملازمة لها لفترة حتى بعد انتهاء العمل.

وقالت إن زوجها الإعلامي رامي رضوان، يدعمها بشكل كبير قائلة "غصب عني الشخصيات بتأثر على طبيعتي، بس رامي صبور جدًا، وفاهم شغلي جدًا ومن أكبر الداعمين".