فيديو.. "أنا اتعودت" لهايدي موسى تقترب من المليون الثاني وتتصدر الإذاعات المصرية

تخطت أغنية أنا اتعودت للمطربة هايدي موسى، مليون ونصف مشاهدة عبر موقع عرض الفيديوهات الشهير "يوتيوب". حققت أغنية "أنا اتعودت" نجاح كبير فى أول تعاون بينها وبين شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتصدرت المراكز الأولى فى الإذاعات المصرية. المراكز الأولى فى الإذاعات المصرية. Advertisements الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة. كما تم اختيار هايدي موسى لأول مرة للمشاركة فى حفلات دار الأوبرا المصرية خلال شهر أكتوبر القادم. لأول مرة للمشاركة فى حفلات دار الأوبرا المصرية خلال شهر أكتوبر القادم. يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمي"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".

شاهد هايدي موسى في كليب أنا اتعودت:



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