في 24 ساعة.. "حب حب" لسامو زين تكسر حاجز الـ100 ألف مشاهدة

حققت أغنية "حب حب" للمطرب سامو زين، 100,521 ألف مشاهدة وذلك بعد مرور 24 ساعة علي طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "حب حب" من كلمات قصي باسل، ألحان معتز أمين، توزيع أسامة عبد الهادي، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.



يُذكر أنَّ آخر أعمال ساموزين ألبوم "لو عمري يرجع"،

الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب"، و ضم 8 أغنيات وهي كالتالي: " لو عمري يرجع، أول ما تبتسميلى، الزير، حب احلي سنين، قلبى عليك بيكلمني، الإسطوانة المشروخة، هو ده حبيبي، ولا حد يوصله" .

لمشاهدة الكليب كامل من هنا...

