حققت أغنية "حب حب" للمطرب سامو زين، 100,521 ألف مشاهدة وذلك بعد مرور 24 ساعة علي طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن أغنية "حب حب" من كلمات قصي باسل، ألحان معتز أمين، توزيع أسامة عبد الهادي، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.
الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب"، و ضم 8 أغنيات وهي كالتالي: " لو عمري يرجع، أول ما تبتسميلى، الزير، حب احلي سنين، قلبى عليك بيكلمني، الإسطوانة المشروخة، هو ده حبيبي، ولا حد يوصله" .
يُذكر أنَّ آخر أعمال ساموزين ألبوم "لو عمري يرجع"،
لمشاهدة الكليب كامل من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. "حب حب" لسامو زين تكسر حاجز الـ100 ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.