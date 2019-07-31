بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات والده

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي ذكريات والده النجم فاروق الفيشاوي، حيث طرح فيديوهات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "في ذكرى حب الممثل العظيم و الصديق الكريم و الأب الرائع.. نموذج حقيقي للعديد من ذكريات المحبة لممثل عظيم ، صديق كريم وأب رائع. نموذج حقيقي للعديد من الناس".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يستعد لانتظار عرض فيلمه "ولاد رزق 2"، و هو بطولة

كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، خالد الصاوي، ندى موسى، تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان.

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جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفى عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد

صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتم تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وأقيم العزاء يوم الأحد الماضي بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحرص عدد ضخم من نجوم الفن و الرياضة و الإعلام، و الشخصيات العامة على حضوره.