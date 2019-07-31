بالصور.. ياسمين عبد العزيز تتألق بأحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحدث جلسات تصويرها من برنامج "معكم"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ومن المقرر أن تعرض الحلقة أول أيام عيد الأضحى. ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بفستان كت أنيق مرقش بالورد. بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بفستان كت أنيق مرقش بالورد. يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "لآخر نفس"، وهو من تأليف عبد الله حسن، و إخراج حسام علي، و بطولة كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، مراد مكرم، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، حازم إيهاب، يوسف عثمان، إسماعيل شرف، آدم وهدان، هاج الشرنوبي، مصطفى حشيش، مجدي بدر. من تأليف عبد الله حسن، و إخراج حسام علي، و بطولة كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، مراد مكرم، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، حازم إيهاب، يوسف عثمان، إسماعيل شرف، آدم وهدان، هاج الشرنوبي، مصطفى حشيش، مجدي بدر. Advertisements

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