شاهد.. ردود أفعال الجماهير بعد مشاهدة "المتفائل"

عرضت مسرحية "المتفائل"، على مسرح القومي بالعتبة، وتزاحمت آراء المواطنين الذين شاهدوا مسرحية "المتفائل"منذ عرضها يوم الجمعة الماضي حتي الآن لتتصدر آراء الإجابية خلال الساعات الماضية القليلة.
ويبدو أن المسرحية نُفذت بمستوي مميز ورفيع، حيث لاقت إشادات كبيرة جدًا من قبل المشاهدين.
يذكر أن مسرحية "المتفائل"، من إخراج إسلام إمام، وبطولة كل من سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، مصطفى سامى، ومجموعة من شباب المسرح القومى.
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