خاص "الفن"- إخلاء سبيل فنان بعد التحقيق معه بقضية المخدراتخاص- "الفن" يكشف حقيقة تدهور صحة عادل...

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد بري مذكرة توقيف بحق الفنان أ . ز بقضية ​المخدرات​، علم موقع "الفن" أنه تم التحقيق مع الفنان في مكتب مكافحة المخدرات في النبطية، ومن بعدها تم إخلاء سبيله.

وكان قد جاء توقيف هذا الفنان، بناء لطلب النيابة العامة الإسئنافية، بعدما حضر الفنان ​جلسة التحقيق​.

يُذكر أنه تم إصدار مذكرة التوقيف بحق هذا الفنان، إضافة الى عدة مذكرات توقيف مماثلة لأشخاص آخرين في ملف المخدرات.