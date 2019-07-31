ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد بري مذكرة توقيف بحق الفنان أ . ز بقضية المخدرات، علم موقع "الفن" أنه تم التحقيق مع الفنان في مكتب مكافحة المخدرات في النبطية، ومن بعدها تم إخلاء سبيله.
وكان قد جاء توقيف هذا الفنان، بناء لطلب النيابة العامة الإسئنافية، بعدما حضر الفنان جلسة التحقيق.
يُذكر أنه تم إصدار مذكرة التوقيف بحق هذا الفنان، إضافة الى عدة مذكرات توقيف مماثلة لأشخاص آخرين في ملف المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- إخلاء سبيل فنان بعد التحقيق معه بقضية المخدراتخاص- "الفن" يكشف حقيقة تدهور صحة عادل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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