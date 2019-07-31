خاص- "الفن" يكشف حقيقة تدهور صحة عادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر في الوسط الفني شائعة تزعم أن الممثل المصري ​عادل إمام​ ليس بصحة جيدة، بعد غيابه عن حضور عزاء والدة ​الممثلة المصرية يسرا​، وكذلك تغيبه عن عزاء الممثل المصري الراحل ​فاروق الفيشاوي​.

موقع "الفن" علم من مصادر مقربة من إمام أنه في صحة جيدة، وسبب عدم حضوره لتقديم واجب العزاء، هو إحتفاله بعيد ميلاده منذ حوالى الشهر تقريباً في الساحل الشمالي.

وبحسب المصادر إعتبر إمام أنه قام بواجب العزاء بالفيشاوي ووالدة يسرا، بعد أن حضر أشقائه عزاء والدة يسرا وإبنه الممثل المصري محمد إمام وشقيقه المنتج عصام إمام، عزاء الفيشاوي.