ميرنا وليد - بيروت - بدأ العد التنازلي لطرح ألبوم الفنانة المصرية ساندي الجديد، وقد علم موقع "الفن" أن ساندي إختارت الأغاني التي تتناسب مع تجربتها الشخصية التي مرت بها في الفترة الماضية من الزواج وبعدها الطلاق، وقررت إطلاق إسم "الرجالة ماتوا في الحرب" على الألبوم، والذي سيضمن 12 أغنية، تعاونت فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين.
من ناحية أخرى، عرض على ساندي أكثر من عمل لتعود من خلاله للتمثيل، بعد تجربتها في فيلم "عيش حياتك"، والذي شاركت في بطولته أمام الممثل المصري سامح حسين، ولكن ساندي قررت تأجيل الموافقة على عمل جديد، لحين الإنتهاء من ألبومها الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ساندي تستعد لإطلاق ألبومها الجديد وتؤجّل السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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