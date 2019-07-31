ميرنا وليد - بيروت - أطلق الكاتب اللبناني مروان نجار مؤخراً، كتابه الخاص "تجربتي مع الشاشة، بشاشة أم هشاشة"، والذي يحكي فيه عن تجاربه الشخصية في عالم صناعة الدراما وكتابة المسلسلات والمسرحيات.
في حديث خاص مع موقع الخليج 365، شبه نجار هذا الكتاب بمقابلة صحفية يجريها معه أحد الإعلاميين، يحكي فيها عن مسيرته المهنية في مجال كتابة المسلسلات والمسرحيات.
وعن سبب إختياره عنوان "تجربتي مع الشاشة، بشاشة أم هشاشة"، فهو بذلك، يطرح سؤالاً على القارئ، لمعرفة رأيه بما أنتجته الشاشات المتلفزة على مرّ السنين، عما إذا كان إنتاجا جيدا "بشاشة" أو سيئا "هشاشة".
كما صرح لنا نجار قائلاً :"أعمل على إعادة دراسة مسلسل "ديالا"، وهو إحياء لذكرى الراحلة الأميرة هند أبي اللمع، التي فارقت الحياة منذ ثلاثة عقود".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- مروان نجار يوثق تجربته الدرامية بكتاب .. و"ديالا" يبصر النور مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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