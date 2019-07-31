خاص الفن- مروان نجار يوثق تجربته الدرامية بكتاب .. و"ديالا" يبصر النور مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الكاتب اللبناني ​مروان نجار​ مؤخراً، كتابه الخاص "تجربتي مع الشاشة، بشاشة أم هشاشة"، والذي يحكي فيه عن تجاربه الشخصية في عالم صناعة ال​دراما​ وكتابة المسلسلات والمسرحيات.

في حديث خاص مع موقع الخليج 365، شبه نجار هذا الكتاب بمقابلة صحفية يجريها معه أحد الإعلاميين، يحكي فيها عن مسيرته المهنية في مجال كتابة المسلسلات والمسرحيات.

وعن سبب إختياره عنوان "تجربتي مع الشاشة، بشاشة أم هشاشة"، فهو بذلك، يطرح سؤالاً على القارئ، لمعرفة رأيه بما أنتجته الشاشات المتلفزة على مرّ السنين، عما إذا كان إنتاجا جيدا "بشاشة" أو سيئا "هشاشة".

كما صرح لنا نجار قائلاً :"أعمل على إعادة دراسة مسلسل "​ديالا​"، وهو إحياء لذكرى الراحلة الأميرة هند أبي اللمع، التي فارقت الحياة منذ ثلاثة عقود".